Davide Nicola, allenatore del Crotone, ha parlato cosi ai microfoni di Rai Sport: "Non so se sia difficile, ma noi non abbiamo mai abbandonato le speranze di potercela fare, la prestazione della squadra ha detto questo. Ce la metteremo tutta per continuare a crescere. La gran mole di gioco sviluppata si è concretizzata con i quattro gol, che per noi non è una cosa abituale".