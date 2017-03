L'allenatore del Crotone, Davide Nicola, è intervenuto nell'usuale conferenza stampa prima della gara di domani contro la Fiorentina. Ecco il suo pensiero: "I viola hanno giocatori esperti e di qualità, ma a noi interessa solo la possibilità di fare tre punti. La vittoria è il nostro unico obiettivo, senza pensare al discorso salvezza. Da oggi in poi conta solo la singola partita e la capacità di fare i tre punti. La squadra è concentrata, non dobbiamo guardare l'avversario, dobbiamo dare il massimo. La Fiorentina ha qualità, Sousa è un tecnico che arriva da una scuola diversa, fa dell'imprevedibilità la sua arma migliore. Può attaccare con diversi giocatori, con esterni di gamba e grande tecnica. Kalinic ha dimostrato di essere un attaccante vero. Nella fase di non possesso alterna la difesa a tre a quella a quattro. Noi ci siamo preparati a qualsiasi soluzione, l'unico che sicuramente partirà dal primo minuto è Tonev. Torti arbitrali? Non serve puntare il dito contro gli arbitri, ma io resto amareggiato. Se guardiamo la classifica senza i presunti torti arbitrali, noi saremmo al quartultimo posto. La differenza fra noi e l'Empoli non è così ampia, anzi. Pensiamo solo a noi stessi, non è corretto pensare che la posizione in classifica è determinata dagli arbitri. Io preferisco esporre le mie ragioni con educazione, poi mi fermo. Non penso che siamo stati avvantaggiati dal terreno nella gara d'andata, non più di tanto, alla fine abbiamo subito il pareggio per un errore maldestro. Salvezza? C'è voglia di fare un'impresa. Chi ci crede non ha bisogno di parlare, lavoriamo con la volontà di inseguire qualcosa di straordinario".