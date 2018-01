Secondo allenamento settimanale per il Crotone che continua a preparare l’anticipo della 23ª giornata contro l’Inter, gara in programma sabato alle ore 20:45 al Meazza. Allenamento al centro sportivo per i ragazzi di Zenga: il menu di oggi ha visto i rossoblù impegnati, dopo l’attivazione e il riscaldamento tecnico, in un lavoro di possesso palla in spazi ridotti e in alcune esercitazioni tattiche. Ha svolto un lavoro differenziato Stoian. Ha preso parte alla sessione anche il neo acquisto Zanellato.