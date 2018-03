Federico Ricci, esterno offensivo del Crotone, parla a Romanews.eu in vista della sfida con la Roma, il suo passato: "La partita con la Roma sarà particolarmente emozionante, lì ho fatto tutta la trafila del settore giovanile. Inoltre sono di Roma, tutta la mia famiglia tifa per i colori giallorossi. Sarà una partita diversa dalle altre, ma devo comunque dare il massimo per la mia squadra".



DAL GENOA AL CROTONE - "Al Genoa non è andata come speravo, anche se quella esperienza mi ha lasciato comunque qualcosa di positivo. Qui conoscevo già l’ambiente, visto che in passato ci avevo giocato e conoscevo già qualche compagno attuale. Sta andando bene, anche se devo fare di più, ogni partita mi impegno per fare sempre il meglio. Cercheremo fino alla fine di salvarci".