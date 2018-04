Crotone-Sassuolo 4-1



Marcatori: 4’, 31’ Trotta (C), 16’, 89’ Simy (C), 47’ pt. rig. Berardi (S)



Crotone (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini (81’ Ajeti), Capuano, Martella; Barberis (74’ Rohden), Mandragora, Stoian; Trotta, Simy, Nalini (86’ Sampirisi). All. Zenga.



Sassuolo (3-5-2): Consigli; Lemos, Acerbi, Peluso; Ragusa (53’ Babacar), Missiroli (83’ Matri), Magnanelli (65’ Mazzitelli), Duncan, Rogerio; Berardi, Politano. All. Iachini.



Arbitro: Damato di Barletta



V.A.R.: Di Bello di Brindisi



A.V.A.R.: Marrazzo di Roma 1



Ammoniti: 44’ Mandragora (C), 80’ Lemos (S), 82’ Trotta (C), 86’ Ajeti (C)