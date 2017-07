Il Crotone è molto attivo sul mercato. Come recita La Gazzetta dello Sport, a centrocampo, oltre a Izco in dirittura d'arrivo, la dirigenza lavora per portare Crisetig del Bologna alla corte di Davide Nicola, con Schaub del Rapid Vienna come seconda scelta. Il reparto su cui si sta lavorando maggiormente rimane però l'attacco. Due i nomi caldi delle ultime ore: Pietro Iemmello, 17 presenze e 5 gol nell'ultima stagione al Sassuolo, e Umar Sadiq, attaccante della Roma classe '97, nell'ultimo anno in prestito al Bologna.