Crotone-Spal 2-3 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 37’ Antenucci (S), 49’ Budimir (C), 51’ Simic (S), 60’ Paloschi (S), 86’ Budimir (C)



Crotone (4-3-3): Cordaz; Sampirisi (65’ Faraoni), Ceccherini, Capuano, Martella; Benali, Barberis (60’ Trotta), Mandragora; Ricci (76’ Simy), Budimir, Nalini. All. Zenga.



Spal (3-5-2): Meret; Cionek, Vicari, Simic; Lazzari, Schiattarella (81’ Salamon), Grassi, Kurtic, Mattiello; Paloschi (89’ Floccari), Antenucci (76’ Dramè). All. Semplici.



Arbitro: Orsato di Schio



V.A.R.: Fabbri di Ravenna



A.V.A.R.: Di Vuolo di Castellammare di Stabia



Ammoniti: 23’ Sampirisi (C), 30’ Vicari (S), 49’ Cionek (S), 81’ Paloschi (S), 81’ Schiattarella (S)