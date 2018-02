Per un paio di motivi, la Juventus ha seguito con particolare attenzione il lunch match tra Crotone e Spal, autentico scontro diretto in chiave salvezza. Nel centrocampo dei calabresi è indiscusso il ruolo da protagonista di Rolando Mandragora, di cui la Juve detiene il cartellino (è in prestito). Il mediano classe '97 è stato anche convocato da Gigi Di Biagio per lo stage della nuova Nazionale in programma a Coverciano a fine mese.



Nella Spal invece ha giocato titolare sulla corsia mancina Federico Mattiello (1995): l'esterno in realtà è stato ceduto a titolo definitivo dalla Juve all'Atalanta nello scorso mercato invernale, per poi essere lasciato in prestito alla Spal. Il club bianconero in ogni caso continua a monitorarlo con attenzione, mantenendo in virtù dei buoni rapporti con la società del presidente Percassi - una corsia prioritaria nel momento in cui volesse riportarlo a Torino.