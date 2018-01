Il Genoa prosegue nella corte serrata a Locatelli del Milan. Il centrocampista cerca spazio e ha dato il suo benestare ai liguri. Preziosi lo ha chiesto in prestito secco ai rossoneri e aspetta la risposta nei prossimi giorni (dopo un primo no). Le alternative per la mediana sono Acquah (Torino, è difficile) e Hiljemark (Panathinaikos) che piace a Ballardini. Per la difesa si allontana Paz (Newell’s), Centurion va a Malaga in prestito.



Il Bologna ha chiuso per il ritorno di Dzemaili, atteso oggi per visite e firma sul nuovo contratto di due anni e mezzo. Taider può finire al Montreal Impact. Per la mediana sprint per Cavion (Cremonese) su cui c’è anche il Chievo. Se parte Verdi per l’attacco occhi su Galano (Bari).



Il Benevento attende oggi Diabaté (Osmanlispor) per visite e firma. Salta invece la trattativa per Bongonda (Tranzonspor). L’attaccante va in prestito allo Zulte. Per la mediana vicinissimo Djuricic dalla Sampdoria. Il Getafe vuole Ciciretti in prestito, ma è fumata grigia per ora.



Il Crotone spinde per trovare l’accordo con l’Atalanta per Orsolini, anche se l’Atalanta non è intenzionata a cederlo. Si avvicina invece Benali dal Pescara. Attesa sui fronti Ricci (Genoa) e Crisetig (Bologna), entrambi arriverebbero in prestito. Ufficiale il colpo Capuano dal Cagliari: è prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Cagliari ha messo le mani sulla punta Ceter, colombiano classe ’97 dell’Independiente Santa Fe (operazione sui 3 milioni). Si defila Pinamonti (Inter), piace sempre Cerri (Perugia, si tratta con la Juve per l’acquisto in vista di giugno). Per la fascia si avvicina Dodò (Sampdoria), difficili Letizia (Benevento) e Maxi Olivera (Fiorentina).



Il Sassuolo ha l’accordo con Andelkovic, manca quello col Venezia. Nel mirino del club di Squinzi ci sono anche Rossettini (Genoa, chiesto in prestito) e De Maio (Bologna, la Spal è in vantaggio).



La Spal ufficializza Kurtic, oggi è attesa quella di Dramé (Atalanta). Per la difesa oltre a De Maio (Bologna) occhi su Tonelli (Napoli), Cionek (Palermo) e Pisacane (Cagliari). L’Atalanta continua il pressing per Giaccherini (Napoli, c’è anche il Chievo).



La Fiorentina tratta il rinnovo di Astori fino al 2022. Ieri comunicato distensivo del Viitorul su Hagi: "Grazie alla collaborazione con la Fiorentina stiamo cercando un accordo per il trasferimento a titolo definitivo del giocatore".



Il Torino ha chiesto Besic all’Everton per il centrocampo, piace anche Damascan, ’99 dello Sheriff Tiraspol. Mazzarri blocca Boyé (c’era il Verona). Proposto Bjarnason (Aston Villa). Ufficiale il prestito di Petkovic (Bologna) al Verona.