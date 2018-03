Marcello Trotta, attaccante del Crotone, parla al sito ufficiale del club calabrese: "Era importante vincere e dare un segnale soprattutto per i risultati delle altre. Sono felice dei miei gol ma soprattutto della vittoria, ora siamo pronti per la battaglia finale. Noi faremo la corsa su noi stessi, dipende da noi e dalle altre ma noi dobbiamo solo pensare a fare i nostri punti. Siamo partiti forte, abbiamo fatto bene sia sul giro palla che sul contenere gli avversari. Col gol poi entri in fiducia. I tifosi? Ci sostengono sempre, sobbarcandosi anche viaggi lunghissimi e abbiamo cercato di dare qualcosa in più anche per loro".