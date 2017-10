Il ds de Crotone Ursino ha commentato il percorso di Federico Bernardeschi alla Juventus: "Federico Chiesa più forte di Bernardeschi? E' un giocatore che mi piace moltissimo e che sta giocando in modo divino. Però è diverso da Bernardeschi. Io li vorrei sempre tutti e due nella mia squadra, perché sono differenti. Bernardeschi non si è ancora espresso ai livelli che potrebbe raggiungere. Alla Juventus non si è ancora visto il miglior Bernardeschi – ha ammesso Ursino ai microfoni di tmw. Sarà un anno di apprendistato. Chiesa è molto bravo sul suo 'binario'. E' un giocatore che ancora al massimo, un giorno arriverà in un top club perché penso che sia veramente straordinario.”