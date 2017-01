Dopo un mese in cui è stato inseguito da mezza Serie A e anche da qualche squadra di B, oggi si conoscerà il futuro di Ante Budimir. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, in questo momento in pole position c'è il Crotone, la squadra con cui l'attaccante della Sampdoria ha giocato l'anno scorso, visto che l'attaccante vuole giocarsi le sue carte in Serie A, nonostante la ricca offerta del Benevento.