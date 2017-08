Gianni Vrenna, presidente del Crotone, parla a Tuttosport, facendo il punto sui diritti tv: "Nicola è un grande allenatore, molto intelligente. La mancata elezione del presidente di Lega? Non si riesce a trovare la quadra per il presidente perché le grandi non accettano un certo tipo di ripartizione dei diritti TV. C'è troppo divario tra i club di prima fascia e gli altri. In Italia non si potrà mai vedere un Leicester che vince lo scudetto".