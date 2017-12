Raffaele Vrenna, direttore generale del Crotone, è intervenuto a Premium Sport prima della sfida col Napoli: "Dobbiamo per forza prendere qualche punto al Napoli. Incontriamo una squadra in forma, col blasone che conosciamo, ma il Crotone con la sua grinta proverà a fermare questa corazzata. Tifo Napoli? Ho parecchi amici in tribuna che sono venuti a trovarmi che tifano Napoli, gli ho già spiegato che però non devono eventualmente esultare. Sono molto legato ed affascinato dalla storia del Napoli, ma sono tifoso del Crotone da quando sono nato per tutti gli sforzi che la mia famiglia ha fatto per questo progetto. Sicuramente ho grande simpatia per il Napoli in quanto squadra del sud e per la città per quale ho un vero debole. Dopo l’addio di Nicola c’erano troppi musi lunghi, Zenga in un solo giorno ha portato una ventata di entusiasmo. Sul piano tattico è preparatissimo"