Il dg del Crotone, Raffaele Vrenna, sbotta a Premium Sport dopo la sconfitta con il Napoli: "Purtroppo certe volte non capisco come funziona il Var, un rigore così netto che non viene chiamato è scandaloso. C’è l’episodio del mani di Mertens e poi quello su Ceccherini all’ultimo minuto, con il Var si possono prendere tutto il tempo che vogliono, a Bologna c’è stato fischiato un rigore dopo quasi 4’. C’era tutto il tempo per fischiarlo. Non voglio buttare benzina sul fuoco, ma rimane l’amaro in bocca perché poteva andare diversamente. Ci consola il fatto dai aver fatto una buona prestazione".