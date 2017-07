Il direttore generale del Crotone, Raffaele Vrenna ha dichiarato in conferenza stampa: "Inseguivamo Cabrera da più di un mese con una trattativa che é rimasta segreta e ci ha permesso di soffiarlo ad altre concorrenti. Penso che sia un ottimo rinforzo e che lo vedremo prossimamente come centrale difensivo della nazionale dell'Uruguay. Siamo già a buon punto, abbiamo fatto 4 acquisti e stiamo lavorando per portare altri calciatori. Penso che prima della coppa Italia avremmo la squadra completa all'80% per poi piazzare il colpo finale al termine del mercato. Per Trotta siamo a buon punto sia con l'agente che con il Sassuolo, mentre con Crisetig ci sono più difficoltà in quanto il Bologna vuole monetizzare".

Su Trotta c'è anche lo Slavia Praga di Stramaccioni.