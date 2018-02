Gianni Vrenna, presidente del Crotone, parla in conferenza stampa, facendo il punto sul mercato: "Sono contento di presentarvi Zanellato, un calciatore che stavamo seguendo da tempo. A gennaio abbiamo avuto questa opportunità di prendere un giovane di grande prospettiva. E' stato un calciomercato molto soddisfacente. Siamo riusciti a fare il colpo Diaby, un talento classe '99 del PSG. Avevamo degli obiettivi già da dicembre, e con fortuna e forse anche con scaltrezza siamo riusciti ad averli già da subito come Capuano, Benali e Ricci. In sintonia con mister Zenga abbiamo portato a casa questi elementi che si stanno rivelando importanti per noi. Purtroppo in uscita qualche calciatore ha invece fatto un po' le bizze perché non voleva trasferirsi. Il pareggio col Cagliari? Erano due punti fondamentali per noi. Purtroppo in Italia si mette la tecnologia per evitare gli errori, ma nonostante questo si commettono lo stesso. Diciamo che a Crotone il Var non sta andando molto bene"