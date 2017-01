Raffaele Vrenna, dirigente del Crotone, ha parlato nel post partita della sfida con la Lazio ai microfoni di Radio Rai: "Siamo una società che non protesta mai. Però quando vediamo un episodio come quello del fuorigioco inesistente fischiato a Rohden dobbiamo dire qualcosa. Una squadra come la nostra che si deve salvare e se trova anche questi episodi sfavorevoli, poi fa fatica. Penso che ci voglia un po' più di attenzione anche per noi piccole realtà".