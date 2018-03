Gianni Vrenna, presidente del Crotone, ha parlato a Sky Sport della corsa salvezza dei calabresi: "La squadra la vedo viva, l'ha dimostrato anche con la Sampdoria in casa e soprattutto con la Roma. Siamo stati sconfitti per 2-0, ma abbiamo creato occasioni da gol importanti, sono fiducioso. Lo scorso anno? È stato un miracolo sportivo, difficile da ripetere. Ora abbiamo 24 punti, la classifica forse è un po' bugiarda, ma abbiamo i mezzi per uscire dai bassifondi. La squadra scende in campo, crea molto e se la gioca contro tutti: è viva. Sarebbe stato diverso vedere una squadra piatta, ci fa ben sperare per il futuro. Su chi facciamo la corsa? Su noi stessi, non ci dobbiamo preoccupare degli altri. Ci sono più squadre coinvolte, la lotta si fa bella. Se vado negli spogliatoi a incoraggiare i ragazzi? Certo, ci vado spesso. Il presidente serve anche a questo".