Raffaele Vrenna, dg del Crotone, è intervenuto a Premium Sport pochi minuti prima della sfida con il Genoa: "Più difficile salvarsi in questo campionato? Abbiamo altre motivazioni, lo scorso anno ci siamo salvati in maniera inaspettata. Oggi siamo consapevoli dei nostri obiettivi. Speriamo di non arrivare con l'acqua alla gola. Noi cercheremo di vedere il meno possibile la classifica, non ci fossilizzeremo sui risultati delle altre".