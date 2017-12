Il presidente del Crotone, Gianni Vrenna ha parlato ai microfoni di Radio CRC del momento della formazione crotonese.



ZENGA - “La scelta di esonerare Nicola non è dipesa da me. Con Walter Zenga ci troviamo bene. Puntiamo e speriamo in una salvezza più tranquilla".



IL NAPOLI - "Il Napoli gioca il miglior calcio d’Italia. Non lo scopro io certamente. E’ una macchina da gol ed è la squadra peggiore da incontrare, soprattutto per noi. Sappiamo a cosa andremo incontro, ma i ragazzi sono pronti. Dovremo dare il 100% contro il Napoli, dal punto di vista dell’agonismo, per fermare una corazzata come quella azzurra. Il calendario non è dalla nostra parte, dovendo affrontare di seguito Lazio, Napoli e Milan. Tra le tre ovviamente temo di più il Napoli.



MERCATO - "Tonelli e Giaccherini? Mi piacciono, ma non so se questi giocatori accetterebbero la piazza di Crotone. Per ora affrontiamo il Napoli, poi penseremo al mercato".



INSIGNE - "Un calciatore del Napoli al Crotone? Prenderei Insigne, per me è straordinario. Il fratello Roberto? Ormai è già andato al Nord".