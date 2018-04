Walter Zenga, allenatore del Crotone, parla ai microfoni di Sky dopo la vittoria della sua squadra contro il Sassuolo: "Era importante per noi, era una gara che necessitava della nostra prestazione. Penso che l'abbiamo fatta, i tre punti sono meritati. Stiamo bene dal punto di vista della serenità, lo zoccolo duro è abituato a lottare fino alla fine. La determinazione conta più dell'allenamento stesso, andiamo spesso in ritiro perché ci piace stare insieme".



Zenga prosegue: "Sono fortunato perché i ragazzi mi seguono, e ci mettono l'anima per mettere in pratica le nostre idee, come nel caso di Trotta esterno. Ora dobbiamo giocarcela fino in fondo, domenica se facciamo una prestazione come si deve possiamo essere quasi arrivati. Piedi per terra, attenzione assoluta, niente è ancora chiuso, ma oggi sappiamo di aver dato una spallata al campionato".