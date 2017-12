, allenatore del Catania, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il pesante ko subito sul campo della Lazio: "Dal risultato sembra una gara a senso unico, ma siamo stati in partita per 80 minuti. Non mi fa piacere vedere questo atteggiamento, i ragazzi si sono lasciati andare negli ultimi 10 minuti. Questo non deve succedere. Preferisco che la mia squadra giochi e cerchi di fare gol, piuttosto che parcheggiare l'autobus davanti alla porta. Noi dobbiamo ripartire dagli 80 minuti fatti testa a testa con la Lazio ed analizzare il perché abbiamo subito tanti gol negli ultimi 10 minuti. Un allenatore che subentra ha bisogno di tempo, almeno un paio di mesi per dare tutto quello che ha. Non devo cercare il risultato ad effetto, ma la prestazione".