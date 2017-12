Il tecnico del Crotone, Walter Zenga, presenta la sfida di sabato contro la Lazio: "Fare i complimenti alla Lazio è superfluo, Simone Inzaghi ha fatto un lavoro incredibile con i suoi giocatori. Milinkovic, Luis Alberto e Immobile sono dei grandi giocatori e noi dovremo essere bravi a non pensare che contro il Chievo si siano toccati livelli di gioco importanti. Non abbiamo fatto niente e dobbiamo continuare a lavorare sodo e duro, dando il 100% in ogni singolo allenamento. Tutte le partite hanno delle grandi insidie e dobbiamo restare concentrati tutta la settimana. Ogni gara ha storia a sé, si parte sempre 0-0, ma la cosa certa è che alcune squadre hanno giocatori in grado di risolvere le partite da soli. Contro il Chievo siamo stati bravi ad annullare uno come Birsa. Il gioco di squadra di porta anche a non vincere ma in partenza non voglio che si pensi di giocare contro una big e che per questo non si possa portare a casa i tre punti. L'atteggiamento fa sì che le cose possano andare in un modo o in un altro. Stiamo lavorando sui dettagli e provando cose per far sì che tutti riescano a fare più gol, come per esempio Barberis: sono stupito del fatto che con le sue qualità non abbia ancora segnato".