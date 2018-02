Il tecnico del Crotone, Walter Zenga, ha analizzato a Rai Sport la sconfitta della sua squadra sul campo del Benevento: "È finita la serie positiva, ma non le prestazioni. Abbiamo fatto bene, mettendo in difficoltà il Benevento. Peccato per il gol alla fine, ancora una volta una rete rocambolesca ci costa dei punti. Abbiamo studiato il Benevento, i primi tempi li hanno sempre giocati con intensità, volevamo che Nalini attaccasse gli spazi con Crociata e Ricci esterni, il primo gol è nato da una situazione di questo tipo. Nella ripresa siamo tornati al nostro assetto quando loro sono calati. Il tiro di Viola non sarebbe mai entrata, il gol decisivo è stato un flipper. Siamo ancora a più quattro sul terzultimo posto con una partita in meno nel computo totale. Nell'altra partita Ricci era stato male, oggi è stata una scelta dovuta allo studio dell'avversario".