Walter Zenga, tecnico del Crotone, parla a Radio Uno dopo la vittoria sul Chievo: "Non è importate dove alleni ma come alleni. Per me il Crotone è un grande club perché lo alleno, ha dei giocatori validissimi. Le esperienze precedenti mi hanno insegnato a non guardare più in là di oggi. Wolverhampton? Sono stato esonerato dopo 5 mesi, diciamo che sono arrivato nel posto giusto al momento sbagliato".