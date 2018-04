Walter Zenga, allenatore del Crotone, parla ai microfoni di Sky dopo la vittoria esterna sull'Udinese, tre punti fondamentali per le speranze di salvezza dei calabresi.



"Sono felice per i ragazzi che ringrazio, hanno fatto una gara sopra le righe contro un avversario che veniva da tente sconfitte di fila - dice Zenga -. Una grande determinazione e un grande carattere. Questi tre punti sono figli delle prestazioni che avevamo fatto precedentemente, anche nelle sconfitte abbiamo sempre giocato. Questa partita e quella con la Juve ci hanno dato tanto e ora ci aspettiamo la spinta del nostro pubblico perché ne abbiamo davvero bisogno. Simy? Nei momenti duri guardo le soluzioni e non mi deprimo. Quando abbiamo perso Budimir, abbiamo capito che era il momento di giocare con lui. E lui ci ha dato grande disponibilità. Perdere Budimir è stato pesante, ma le soluzioni ci sono: c'è Trotta e c'è Simy".



Infine, sul gol di Faraoni: "Nulla capita a caso, per salvarsi bisogna essere un po' folli. E questa giocata è da folle, ma un folle giusto".