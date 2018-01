Walter Zenga, tecnico del Crotone, parla in conferenza stampa prima del match contro il Cagliari: "Non voglio sentire che si tratta di una gara facile perché il Cagliari è rimaneggiato: questo è il modo migliore per perdere la partita. Ogni partita è importante anche l’amichevole che abbiamo giocato ieri. E’ importante per dare continuità e crescita. Più che progressi nel Crotone ora c’è continuità di rendimento, di concentrazione. Senza continuità non si va da alcuna parte, per questo dico che va sempre inseguita la prestazione. Rispetto a prima godiamo di qualche episodio, ma anche perché la fortuna va da chi se la cerca ed i ragazzi ottengono dei risultati perché li cercano".



SUI NUOVI - "Io non ho chiesto di comprare dei calciatori per il Fantacalcio. Ho chiesto giocatori utili per il sistema che adottiamo. Non ho voluto calciatori che erano all’estero perché chi è già nel campionato italiano conosce come si gioca da noi. Le loro caratteristiche hanno permesso di farli entrare nel sistema del gioco senza passare dal via. Adesso abbiamo portato la rosa dei titolari ad numero interessante: abbiamo 16-17 giocatori che se la possono giocare con chiunque".



SU ZANELLATO - "I dirigenti sono andati a Casa Milan? Speriamo che tornino con qualcosa".