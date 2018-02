A Sky Sport, dopo la gara contro l'Atalanta, parla l'allenatore del Crotone,. Queste le sue parole: "I ragazzi hanno fatto una prestazione importante. L'Atalanta non è più una provinciale, ma una realtà consolidata, con spessore notevole. Ajeti? Abbiamo provato questa soluzione in settimana con l'elvetico in mezzo al campo, peccato però che alla fine non si è vinto. Visto il campo al limite della praticabilità è un buon punto. Siamo stati attenti e concentrati fino alla fine. Dobbiamo pensare al lavoro che facciamo ogni giorno. Il gol di Palomino è un po' casuale, una combinazione da palla inattiva con sponda, tiro sporco. Forse potevamo essere più bravi, ma sono dei dettagli marginali dopo 90'.