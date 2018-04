Walter Zenga, tecnico del Crotone, parla dopo il ko di Marassi contro il Genoa. Queste le sue parole a Premium Sport: "Contatto Faraoni-Galabinov? Sì, noi chiedevamo un contatto proprio in quella occasione. Peccato che il Var non sia intervenuto, si sarebbe visto il contatto tra i due. Prestazione? Noi abbiamo iniziato la partita tenendo discretamente. Avevamo scelto questa situazione per avere più solidità, sotto di uno a zero abbiamo dovuto rischiare qualcosa, ma lo abbiamo fatto in maniera attenta. Nel secondo tempo abbiamo fatto una buona partita. Ma non abbiamo raccolto punti".



CLASSIFICA - "Noi ci giochiamo tutto ogni partita, indipendentemtente dall'avversario. Contro la Juve dobbiamo dare il massimo per ottenere il massimo".