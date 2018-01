Dopo la vittoria sul campo dell'Hellas Verona, il tecnico del Crotone Walter Zenga ha parlato così a SkySport: "E' da un po' che insisto con Barberis sul fatto di segnare: ha qualità per farlo e non aver messo dentro nemmeno un gol in Serie A fino a oggi, non andava bene. Ma ringrazio la società per il mercato, perché gli inserimenti di Benali, Ricci e Capuano ci hanno aiutato a raccogliere quei punti che non avevamo raccolto nelle precedenti gare nelle quali non avevamo demeritato. Il segreto? Nel calcio non devi inventarti nulla, basta mettere i giocatori al posto giusto. Ho fortemente voluto questi giocatori perché il concetto è quello di giocare a calcio, uscire palla al piede anche nei momenti di affanno. Ovviamente contro Lazio, Milan e Napoli paghi la qualità superiore, ma la strada è questa. Domenica prossima gara fondamentale in casa contro il Cagliari. Una salvezza anticipata? E' il mio obiettivo, altrimenti non avremmo fatto uno sforzo per portare a casa questi giocatori dal mercato prima di questo scontro diretto. Questi ragazzi faranno di tutto per uscirne prima dopo l'esperienza della passata stagione".