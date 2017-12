Walter Zenga, tecnico del Crotone, parla in conferenza stampa in vista della sfida di venerdì contro il Napoli: "Giocare con avversari come il Napoli è stimolante perché ti porta a giocare contro grandissimi campioni, è un piacere giocare davanti ad uno stadio pieno ed il merito è anche di chi devi affrontare. Sarri? Sono un suo grande tifoso, molti avrebbero mollato ad un certo punto della sua carriera, invece lui è andato avanti e ora è in uno dei migliori club a livello europeo. Il suo Napoli gioca con tutta la squadra nella metà campo offensiva, ti viene a pressare fin dentro il pullman e nel nostro piccolo è quello che vorremmo fare anche noi".