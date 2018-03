Walter Zenga, allenatore del Crotone, ha parlato a Rai Sport dopo la sconfitta subita contro la Fiorentina: "Siamo entrati male in campo e abbiamo preso il gol. Poi abbiamo preso in mano il gioco, ma lì davanti facciamo fatica. L'espulsione? I difensori mettono sempre il braccio per aiutarsi. Un po' fiscale, ma ormai non ci posso fare niente. Rimanere in dieci ci ha penalizzato, stavamo programmando dei cambi differenti. Se ho visto lo spirito giusto? Nei primi dieci minuti no, poi non abbiamo mollato, ma fare gol avrebbe aiutato nel morale nei prossimi giorni. Adesso dobbiamo giocare mercoledì a Torino, speriamo di fare le scelte giuste. Per me in questo momento l'unica cosa da fare è una prestazione straordinaria e trovare una vittoria. Serve vincere per ridare slancio a tutto quanto".