L'allenatore del Crotone, Walter Zenga ha dichiarato in vista dello scontro diretto per la salvezza di domenica con la Spal: "Il nostro atteggiamento non cambia, stiamo lavorando come sempre. Giocheremo per vincere come abbiamo fatto sempre, senza cambiare atteggiamento se giochiamo con l'ultima o con la prima in classifica. C'è voglia di vincere per riprenderci i punti sfumati nelle ultime partite, ma non c'è stato alcun cambio nella preparazione rispetto ad altre partite. E' stata una settimana normale come le altre, all'insegna dell'intensità del lavoro. Il mio lavoro è quello di trovare soluzioni per fare sempre meglio. Se vinciamo contro la Spal non ci cambia niente, perché ci sono altre partite da giocare. Non ho idea della quota-salvezza, per questo non c'è un match più importante dell'altro e per questo il nostro compito è cercare di fare più punti possibili sempre. Servirà grande attenzione. Diffido sempre di squadre che vengono da periodi negativi, però il vantaggio che abbiamo sulle altre, anche negli scontri diretti, ci deve dare serenità per affrontare meglio queste tipo di partite".