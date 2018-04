Lasciatemi sognare, ho visto Simy volare. Ho avuto paura, appena sveglio, che tutto fosse un sogno o una bizzarra produzione del mio subconscio. Invece no, lo ha fatto veramente. Il lungagnone nigeriano me l’ha fatta di nuovo; più di un’ora a cercare di capacitarmi di come abbia fatto ad approdare in A, per poi, puntualmente, farmi rimangiare tutto. Oh sì, perché su di lui sbaglio sempre, e continuerò a farlo. Tempo addietro lo definii ‘ufo’, nell’accezione negativa del termine, un oggetto non identificato, di cui si ignora la natura, anche il senso; oggi non cambio attributo, anzi, lo rafforzo, perché sono sempre più convinto che in lui ci sia qualcosa di marziano, qualcosa che fugge alla fisica terrestre, qualcosa che i libri di questo umano mondo non possono spiegare, qualcosa che, per quanto possiamo sforzarci, resta avvolto dal mistero. Non so se la sua prodezza cambierà il destino del Crotone o quello del campionato, so solo che ha fatto gol in rovesciata alla Juve e lo Scida è esploso, alla faccia di chi prospettava uno stadio di casa ostile ai colori rossoblù.



Il gesto tecnico di ieri è la rappresentazione plastica della classe operaia che va in paradiso, la rivincita di chi, alla composizione della squadra, veniva scelto per ultimo, di chi deve sudarsi il pane quotidianamente, di chi in basso ci sta bene perché abituato a lottare. Ci sono attimi, episodi, segni che possono cambiare una storia, una carriera, una stagione e io voglio ripartire da lì, da quel minuto 65, da quell’istantanea favolosa. Non esagero se dico che, pensando a quel gol, almeno per oggi i nostri problemi sembreranno meno opprimenti. Non meravigliamoci, perciò, se da oggi qualcuno preferirà comprare la sua maglia piuttosto che quella di un campione più quotato; non sorprendiamoci se sentiremo un bambino urlare ‘guarda papà, segno come Simy’; non biasimatemi, dunque, se proprio io ora lo ergo a uomo della provvidenza. Perdonatemi, datemi dell’incoerente se preferite, ma ritiro tutte le critiche fatte in passato, e forse quelle che farò in futuro, però ieri ho visto Simy volare.