LAZIO-CROTONE. Mettiamola così: è come avere il compito in classe di matematica al ritorno dalle vacanze natalizie e, ovviamente, con i numeri si ha poca dimestichezza. Per il Crotone l’impegno di domenica, all’Olimpico, contro la Lazio sa molto di impresa proibitiva, per la quale ripassare frettolosamente potrebbe non bastare. Un inizio d’anno battezzato col fuoco per gli uomini di Nicola, che dovranno cercare di bissare la straordinaria prima parte di 2016 per rendere quella del 2017 altrettanto indimenticabile. Già da una decina di giorni la squadra, ad eccezione di Claiton e Tonev, è tornata a correre per smaltire le calorie natalizie in eccesso e per riprendere confidenza con gli schemi di gioco che, complice la finale di SuperCoppa della Juve, mancava dalla negativa gara di Udine dello scorso 18 dicembre. Per uscire vivi dalle sabbie mobili della lotta salvezza sarà necessario un gennaio ad altissimi livelli: dopo la partita contro i biancocelesti, i pitagorici saranno attesi da tre confronti, Bologna, Genoa ed Empoli, in cui sarà doveroso cercare di fare bottino pieno. L’undici che scenderà in campo nell’ultima giornata d’andata non dovrebbe differire molto da quello osservato in occasioni precedenti, tranne che per lo squalificato Cordaz che sarà rimpiazzato dal suo secondo, Festa; i soliti Rosi, Ceccherini, Ferrari e Martella comporranno la linea difensiva; Barberis, Capezzi e Rohden più avanti in mediana a coprire le spalle al tridente Palladino-Falcinelli-Trotta. Più che da Roma, le notizie positive per i calabresi potrebbero giungere da altri campi: per esempio dall’”Adriatico”, dove il Pescara cercherà di dipanare l’intricata matassa Fiorentina e dal “Castellani”, che vedrà Empoli e Palermo impegnate in una lotta tra disperati. Per la serie “la matematica non sarà mai il mio mestiere”, ma per sopravvivere almeno i conti bisognerà pur saperli fare.



MOSSE MERCATO. Causa costi dell’operazione, l’affare Biabiany rimane in stand-by; nel frattempo Ursino sta passando al vaglio ipotesi più fattibili come quelle che riguardano un altro centrocampista interista, Gnoukouri, meno pretenzioso a livello economico. In difesa l’indiziato numero uno è sempre lo sloveno della Samp Krajnc, anche se in queste ultime ore prendono spazio le piste Mbaye del Bologna, già con Nicola a Livorno, e Rodrido Ely del Milan. Per l’attacco si pensa sempre al ritorno di Budimir, per il quale c’è da battere la forte concorrenza del Pescara; segue più defilato il tedesco Selke, del Lipsia. Le strade che portano alla salvezza sono infinite, ma una passa sicuramente dal mercato.