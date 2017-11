Il Cruzeiro ha provato a riportare Lucas Moura in Brasile, lo ha confessato il futuro vice presidente Itair Machado a Globo: "Ho parlato con il suo agente perché è poco utilizzato al PSG e i giocatori in questa situazione di solito vogliono rientrare in Brasile per giocarsi i Mondiali, hanno più visibilità. Lui però ha molte offerte per restare in Europa e la sua compagna, che è incinta, non vuole muoversi".