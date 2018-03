Christian Benteke potrebbe trasferirsi in Cina dopo il Mondiale. Secondo il Sun, l'attaccante belga potrebbe accettare di lasciare il Crystal Palace la prossima estate. Nelle ultime ore è arrivato l'ok anche del club, che potrebbe recuperare parte dell'investimento (27 milioni di euro) effettuato nel 2016 per strapparlo al Liverpool. In questa stagione, Benteke ha realizzato appena 2 reti in 24 presenze.