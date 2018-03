Rimonta del Manchester United, che sotto 2-0, in casa del Crystal Palace, porta a casa i 3 punti. Come? Con 3 gol, tutti nella ripresa, che regalano la vittoria e il secondo posto ai Red Devils. Dopo le reti di Townsend e van Aanholt; accorcia le distanze Smalling al 55'. Poi, tocca a Lukaku realizzare la rete del pareggio e, al 91esimo, ecco la rete di Matic che, con un tiro mancino dal limite dell'area, spedisce la palla sotto l'incrocio dei pali. E' il primo gol del serbo in maglia Red Devils, è la seconda vittoria consecutiva per gli uomini di Mourinho, che tornano al secondo posto in classifica.