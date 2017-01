Sam Allardyce, stando a quanto riportato da Sky Sports, ha parlato del mercato di gennaio. Il manager del Crystal Palace ha affermato che servono almeno due nuovi giocatori per completare la rosa: ''Ci sono prezzi molto alti, soprattutto in Inghilterra, e questo complica le cose. Io credo che ci servano due calciatori per essere a posto. Il gruppo ha qualità ma poca fiducia, e quando si viene in club come questo bisogna avere grande fiducia in se stessi''.