Mandanda, il portiere francese classe'85 del Crystal Palace, vorrebbe ritornare in Francia al Marsiglia ma manca ancora l'accordo tra i due club secondo quanto riporta l'Equipe. L'offerta dei francesi è di due milioni di euro ma il club inglese ne chiede il doppio quindi la chiusura della trattativa è ancora in salita. Al Crystal Palace poi non sono piaciuti alcuni comportamenti del giocatore che avrebbe deciso già da mesi di sbarcare in Ligue 1 e adesso questa situazione sta molto preoccupando Mandanda che resta bloccato in Inghilterra.