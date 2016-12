Un gol ogni 116 minuti, 6 doppiette stagionali e 14 reti in campionato, che ne fanno momentaneamente il capocannoniere di Serie A davanti a Dzeko e Belotti. Mauro Icardi continua a trovare la porta con incredibile regolarità con la maglia dell'Inter, ma per lui non sembra proprio esserci posto con la camiseta dell'Argentina. A darne conferma è nuovamente il ct della Seleccion Bauza, che alla stampa locale ha dichiarato: "Il 9 titolare è Higuain. Icardi verrà convocato se capiterà qualcosa a Higuain o a Pratto, perché è il terzo centravanti".



Parole che vanno in clamorosa controtendenza con i sondaggi sui quali molti tifosi argentini si sono espressi, vedendo proprio in Icardi il simbolo di una necessaria rivoluzione dopo gli ultimi deludenti risultati nel girone di qualificazione al prossimo Mondiale e nelle ultime due edizioni di Coppa America. Higuain è addirittura uno dei giocatori più contestati e invisi alla tifoseria, mentre di Lucas Pratto, che pure si stan ben comportando con la maglia dei brasiliani dell'Atletico Mineiro, non viene giudicato calciatore dal profilo internazionale necessario per presentarsi tra un anno e mezzo in Russia. I numeri e la logica giocherebbero tutti a favore della promozione di Icardi, ma Bauza, supportato dai senatori dello spogliatoio, continua a pensarla diversamente.