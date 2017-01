Ante Cacic, ct della Croazia, ha parlato a Tuttosport di Mario Mandzukic e del suo nuovo da esterno nel 4-2-3-1: "Mario ha giocato bene in quella posizione ad inizio carriera, tanto a livello di club quanto in Nazionale. Possiede le qualità fisiche e tecniche per essere importante anche come esterno d'attacco. Pur partendo come ala sinistra può comunque arrivare in area ed essere pericoloso".



Uomo squadra: "Penso che Mario sarebbe il primo a dire che giocherebbe in qualsiasi posizione pur di essere nell'undici titolare. È un uomo squadra. In passato ha mostrato le sue eccellenti qualità da centravanti con Bayern, Atletico Madrid e Juventus".



Svelato il segreto del 17 bianconero: "La sua mentalità. Qualsiasi persona può lottare come un guerriero per 10 minuti, per una partita o per un allenamento. Al contrario sono pochi i giocatori che sanno essere dei combattenti tutto il tempo come invece lo è Mario".