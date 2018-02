Evani diventa il nuovo selezionatore dell'Italia Under 21 al posto di Di Biagio, promosso ct della Nazionale maggiore fino a giugno. Quando sulla panchina degli Azzurri arriverà un nuovo allenatore. In caso di divorzio col Chelsea, Conte può insidiare Mancini.



Il condottiero dello Zenit San Pietroburgo vuole l'Italia e non lo nasconde: secondo La Stampa, il giorno di San Valentino è previsto un nuovo colloquio romano fra Mancini e Costacurta. L'occasione per approfondire alcune tematiche solo sfiorate nel faccia a faccia della settimana scorsa, ma la decisione verrà presa a maggio.



Intanto nelle amichevoli con Argentina e Inghilterra, Di Biagio può ripartire da Chiellini (il suo addio sembra rimandato), Bonucci, Verratti, Belotti, Immobile, Insigne e Donnarumma è scontato. Come, scontate, si annunciano alcune novità: fra queste, Chiesa e Cutrone per l'attacco, Barella e Mandragora per il centrocampo, con la suggestione di un possibile ritorno di Balotelli non più soltanto tale.