Il presidente dell'AssoAllenatori, Renzo Ulivieri ha dichiarato a Radio Sportiva: "La scelta del responsabile tecnico della Nazionale spetta al commissario o ai sub-commissari. Probabilmente è stato fatto qualche errore d'inesperienza nel fare dei nomi se Conte risponde dicendo che bisogna che si ricordino che ha ancora 18 mesi di contratto. Credo che questi 6 mesi potrebbero andare avanti senza grandi cambiamenti, con Di Biagio che porta avanti la situazione. Per seconda cosa è obbligatorio tornare a un percorso federale, dalle Nazionali giovanili oltre che calciatori credo si debbano tirare fuori allenatori. Deve essere un profilo che sa che smette di essere allenatore e diventare direttore tecnico, smettere di essere uomo di campo ma diventare uno che invece in 2-3 giorni fa delle scelte. A me la figura di Cesare Prandelli sembrava quella ideale per la Nazionale, per sapere, comportamenti, dovessi fare una fotografia la sua mi sembra la figura ideale. Io non voglio tirare la volata a nessuno, ma indicavo l'idenkit. Anche Giampaolo ha avuto un periodo sfortunato e per rilanciarsi ha dovuto aspettare che l'Empoli credesse in lui, come con Sarri, come ora con Andreazzoli".