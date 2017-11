Jan Andersson, ct della Svezia, ha parlato in conferenza alla vigilia del match conro l'Italia: "Non vediamo l'ora di giocare. Non abbiamo una strategia particolare, ma sappiamo come comportarci. La Nazionale azzurra ha un'ottima difesa, ma noi abbiamo fatto 26 gol in vario modo. Dobbiamo fare molto movimento, in casa abbiamo fatto 18 reti e questo promette bene per domani. L'Italia ha pregi e difetti, è una superpotenza, ma in campo vanno sempre undici giocatori contro undici-Sono tutti disponibili tranne Lustig e ho già deciso la formazione, ma non voglio svelare nulla. In due partite speriamo di fare più gol. La qualificazione si giocherà sui 180', quindi non dovremo assolutamente sbagliare in casa. Non so quante possibilità abbiamo, tutti noi speriamo molte. L'importante è fare pochi errori, noi vogliamo vincere questi play off. Zaza infortunato? Giocherà qualcun altro".