Juan Cuadrado, esterno offensivo della Juventus, è stato tra i protagonisti della gara di ieri sera contro la Roma, per cui ha recuperato all'ultimo. Il colombiano ha parlato dopo la sfida mandando un messaggio chiaro, ecco quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport: "Per lui non è una fase delicata, ci sta che a volte giochi di meno, lui deve essere sempre consapevole che in ogni partita, in ogni allenamento si deve guadagnare il posto. Paulo è un grandissimo giocatore, sappiamo quello che può darci e presto sarà di nuovo in campo per darci una mano".