Juan Cuadrado, esterno della Juventus, ha parlato a Sky Sport della partita controversa vinta in Coppa Italia contro il Napoli e delle prossime sfide dei bianconeri: ''Tutti siamo importanti per la squadra, dobbiamo essere a disposizione e dare il 100% anche se non giochi. Col Napoli non era facile ma abbiamo ribaltato la partita grazie alla voglia di fare risultato e al contribuito di tutti. Sul rigore mi ha travolto e non potevo fare più nulla, sono cose che succedono. Meritavamo ancora di più forse, ma va bene così. Udinese? Ho un bel ricordo, l'adattamento alla parte tattica non mi ha fatto crescere in fretta ma è stata comunque una bella esperienza. L'Udinese è una grande squadra, vorranno fare risultato e sarà complicata come sempre. Sono tutte partite importantissime, dobbiamo cercare di vincerle tutte e stare il più lontano possibile da quelle che ci seguono. Tanti colombiani in A? Non ho ancora parlato con nessuno dei miei connazionali, lo faremo in prossimità delle gare. 4-2-3-1? Mi piace molto, ma quello che conta è la fame e la determinazione che metti, la voglia di correre e fare risultato''.