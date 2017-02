Juan Cuadrado e l’uomo del momento e La Gazzetta dello Sport ha intervistato la madre del colombiano per conoscere il giocatore bianconero dietro le quinte. Ecco le sue parole: "Al Chelsea continuava a sorriedere ma io vedevo che si era spento. E' stato il periodo più difficile della sua carriera. Quest'estate pregavo tutti i giorni perché tornasse alla Juve. Sapevo che a Torino sarebbe tornato quello di sempre. All'inizio giocava poco ma io gli dicevo di avere pazienza. Ogni cosa arriva al momento giusto e nel nuovo modulo si esalta. La Juve è un gruppo magnifico per questo è voluto tornare. Si vede spesso con Bacca e Murillo e appena può va a trovare Muriel a Genova."



"E' un giocherellone, gli piace stare in famiglia, leggere, organizzare cene con gli amici. L'altra sua passione è il ballo, ce l'ha nel sangue come me. Ama tutto, in particolare il raggaetton. Quando esulta non prepara nulla, segue l'ispirazione del momento"