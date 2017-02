Cuadrado ha parlato alla Domenica Sportiva della partita vinta dall Juventus contro il Cagliari: ''Allegri ci chiede spirito di sacrificio, sia per la squadra che per il singolo, è questo ciò che sta facendo la differenza nella Juventus. Mi piace giocare con così tanti calciatori offensivi: da Higuain a Dybala, passando per Pjanic e Pjaca, sono tutti campioni che possono farci sognare. Quello che faccio adesso è il ruolo che mi piace di più. Anche in Nazionale giochiamo spesso così, anche se in passato ho provato diverse posizioni''.